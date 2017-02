Apenas um acidente com danos materiais foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual de Concórdia. O fato ocorreu às 19h15 de quinta-feira, dia dois, no KM 14, na rodovia SC 283, no bairro Fragosos, município de Concórdia-SC. Trata-se de um abalroamento longitudinal no mesmo sentido, envolvendo dois automóveis, um Renault Sandero, placas de Belo Horizonte-MG, conduzido por um motorista de 35 anos, e um GM/Astra de Ipumirim, conduzido por um homem de 24 anos. Ninguém ficou ferido.

(Com informações do repórter André Krüger).