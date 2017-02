O ex-técnico da seleção brasileira de Futsal, Serginho Schiochet, agora é técnico da AEP – Termas de Piratuba Futsal. A diretoria do time confirmou a informação na manhã desta sexta-feira, dia 03. Uma reunião realizada na noite de quinta definiu a contratação. Ele vai trabalhar com a categoria Sub 18, inicialmente, e vai dar suporte às categorias Sub 10 e Sub 13. O clube não terá time adulto neste ano e vai definir a participação em competições em breve.

A contratação do técnico está sendo viabilizada através de uma parceria entre a AEP, a Prefeitura de Piratuba e patrocinadores. “A parceria é muito importante e sem ela nada seria possível. Todos sabemos da situação econômica do país e queremos trabalhar de forma organizada, sem fazer dívidas, sem comprometer a saúde financeira da AEP. Por isso optamos por não formar time na categoria adulta, e sim trabalhar com a base”, explica o presidente da AEP, Tarcisio Wolfart. “É o ano de reestruturação e nosso projeto é algo além das quadras, onde o compromisso é com a sociedade. Optamos por contratar um treinador de ponta, para formar além de atletas, cidadãos com valores sociais. Acreditamos que investindo em categorias de base, afastamos crianças e jovens das ruas e levamos ao esporte com objetivo de formar profissionais”, completa o presidente.

Schiochet, que é natural de Piratuba, fez história com a seleção brasileira na década de 80, quando foi campeão mundial como jogador. Ele também levou a ACF Concórdia ao posto de vice-campeão da Liga Nacional de da Superliga em 2013 e campeão Estadual em 2011. Entre 2015 e 2016, foi o técnico da seleção e foi considerado um dos melhores técnicos do mundo, pela revista Futsal Planet. Serginho também treinou o time do Falcão, o Sorocaba Futsal de SP, no ano de 2015 e 2016. Ele, que deve iniciar o trabalho em Piratuba nas próximas semanas, destaca que está entusiasmado. “Trabalhar com times de base é uma atividade que eu gosto, sempre busquei estar ligado com isso e agora deu certo vamos desenvolver as atividades na terra natal. Estou muito empolgado por ter a oportunidade de levar minha experiência ao meu município, que é Piratuba. De início o foco é a categoria Sub 18, e as outras duas que estão no planejamento, mas temos muitas ideias e no decorrer do tempo vamos apresenta-las a diretoria e para a Prefeitura”, relata Schiochet.

Serginho também elogia a AEP e o município, por optar pela base. “É fundamental trabalhar a base, pois são estes atletas que vão garantir o futuro do esporte e Piratuba dá um passo muito importante neste sentido, de optar por trabalhar com estas categorias. A diretoria do time e a Prefeitura estão, sem dúvidas, no caminho certo”, registra o técnico.

Time e competição em 2017:

Com a definição de que a AEP não terá time adulto neste ano, a diretoria e o técnico optaram por participar de uma competição Estadual Sub 18, mas isso ainda será definido. Os testes para atletas devem ser realizados em breve. As informações serão postadas na página da AEP no Facebook. Termas de Piratuba Futsal.

Texto e fotos: Cristiano Mortari