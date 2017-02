Caminhão com placas de Concórdia se envolve em colisão na BR 282

O motorista de um Volkswagen 8.160 DRC, com placas de Concórdia, sofreu ferimentos leves ao colidir na traseira de um caminhão Volkswagen 24.250 CNC, placas de São Miguel do Oeste, no início da manhã desta sexta-feira, dia 3, na BR-282 em Ponte Serrada.

O primeiro veículo era dirigido por um jovem de 28 anos, que sofreu lesões na mão. O caminhão estava carregado de frios e seguia em direção a Xanxerê quando bateu na traseira do outro veículo de carga, dirigido por um jovem de 27 anos, que não se machucou.

O acidente ocorreu na saída de Ponte Serrada para Xanxerê, nas proximidades do distrito de Baía Alta. O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas o motorista ferido não precisou ser encaminhado ao hospital. A guarnição também auxiliou na condução do trânsito, que ficou em meia pista.

De acordo com o motorista do caminhão de Concórdia ao Oeste Mais, ele dormiu ao volante e acabou batendo na traseira do outro veículo, que havia acabado de sair de um posto de combustível para entrar na rodovia.

(Fonte: Oeste Mais).