As entidades têm um acordo em relação as vistorias técnicas em Concórdia

Na manhã desta sexta-feira, dia 03, foi realizada mais uma reunião para explicar de que forma será firmado o convênio entre Bombeiros Militares e Voluntários de Concórdia. O encontro ocorreu no auditório dos Bombeiros Voluntários.

Desde abril do ano passado existem as tratativas e estudos que abordaram as propostas de ambas as entidades. A parceria entre Voluntários e Militares prevê que a competência das vistorias técnicas em Concórdia fique a cargo dos Bombeiros Militares, com o apoio dos Voluntários.

Os recursos provenientes dos serviços serão destinados para uma conta a ser aberta pela Prefeitura de Concórdia, sendo que, 100% do montante arrecadado ficariam no município, e 90% seriam repassados para os Voluntários e 10% para os Militares. O dinheiro arrecadado seria utilizado para a manutenção e investimentos.

O convênio tem validade de cinco anos, mas pode ser rescindido a qualquer momento, assim que alguma das partes desejarem. A estimativa feita pelos Bombeiros Militares aponta que são arrecadados mais de R$ 800 mil por ano com as vistorias técnicas em Concórdia. Tanto o presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários Nadir Matiello, como o Coronel João Borges. dos Bombeiros Militares, esperam pela assinatura do convênio pelo prefeito municipal Rogério Pacheco, que por sua vez quer que o assunto seja amplamente discutido com a população para depois tomar a decisão.

Informações: Repórter André Krüger