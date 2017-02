Contribuinte precisa ter em mãos número do CPF do proprietário do imóvel ou o número do registro imobiliário

Guias de pagamento do IPTU já podem ser impressos no site da Prefeitura

O concordiense já pode, a partir de hoje, sexta-feira, 3 de fevereiro, imprimir os boletos de pagamento do Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) no site da prefeitura de Concórdia (www.concordia.sc.gov.br), acessando diretamente o banner do IPTU 2017, que está na parte de baixo da página principal. O processo é muito simples e para ter acesso ao valor a ser pago e a impressãodas guias, o contribuinte precisa ter em mãos o número do registro imobiliário ou CPF do proprietário do imóvel.

O objetivo da Administração Municipal é agilizar o processo, bem como gerar economia. Os carnês impressos, que tradicionalmente são entregues no subsolo da prefeitura, deverão ficar prontos somente depois do dia 20 de fevereiro, sendo que o início da entrega à população ainda não tem data definida, mas deve ocorrer até o fim do mês. A impressão de forma online, além de evitar filas e perda de tempo, permitirá que o contribuinte possa planejar, com antecedência,seu orçamento para então, efetuar o pagamento. Pelo site sai apenas o boleto, com todos os dados necessários para o pagamento. O carnê completo, com capa, contracapa e informações gerais não é disponibilizado online, apenas de forma física.

Nos anos anteriores, o sistema de impressão online já estava disponível. No entanto, para ter acesso as guias era necessário preencher um cadastro, o que deixava o sistema menos atrativo. A partir deste ano, foi feita uma mudança nos procedimentos, simplificando a maneira do acesso para a população. A intenção da Secretaria de Finanças é fortalecer o hábito do uso de serviços disponibilizados no site da prefeitura, dando comodidade e agilidade a todos os processos.

Apesar de já estar disponível, a primeira parcela do IPTU, vence somente no dia 15 de março. O contribuinte poderá optar pelo parcelamento em até 6 vezes (março a agosto) ou pagamento em cota única – também no dia 15 de março -, com desconto de 10%.No link é possível escolher por imprimir apenas uma guia do pagamento único ou também as seis parcelas.

O imposto deste ano não sofrerá reajustes, terá apenas a correção da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), que é de 7,38%. Assim, em 2017, o valor da UFIR será de R$ 3,46. Segundo a Secretaria de Finanças, a inadimplência dos contribuintes concordienses, quanto ao IPTU, é baixa e não chega a atingir os 10%. Os aproximadamente 32 mil carnês já estão sendo impressos pela gráfica responsável.

Fonte: Édila Gracieli Souza / Assessora de Comunicação Prefeitura de Concórdia