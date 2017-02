O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, o vice-prefeito Edilson Massoco e a equipe da Administração Municipal realizaram um encontro na Prefeitura, na manhã desta sexta-feira, dia 03, para apresentar a logomarca da gestão e para relatar como foi o primeiro mês de governo. Dentre os assuntos abordados estão, a redução de cargos comissionados, os recursos em caixa e as primeiras ações.

Depois de apresentar a nova identidade visual da Administração, o prefeito explicou que dos R$ 33 milhões relatados em caixa, pela administração anterior, somente R$ 5 milhões estariam disponíveis para investimentos, pois segundo ele, cerca de R$ 5,5 milhões já estão destinados para a Saúde e o restante também já estaria empenhado em ações encaminhadas pelo antigo governo, como obras em execução e obras a serem executadas. “Falando no linguajar da contabilidade, temos apenas R$ 5 milhões em caixa para investimentos”, comentou.

Outro assunto destacado pelo prefeito foi com relação ao parque de máquinas. De acordo com as informações repassadas na coletiva, a situação está complicada, com equipamentos sucateados e isso tem acarretado gastos para consertos, além de acumular serviços. "Apenas uma retro escvadeira estava funcionando. Já consertamos outras três máquinas, mas isso gera despesas e atrasa os serviços", relata o prefeito.

Pacheco também falou da redução de gastos com a folha de pagamento, através do corte de cargos comissionados. O prefeito afirmou que 70% dos cargos de confiança foram excluídos. Ele explicou que este é um dos compromissos de campanha e muitos prefeitos estão seguindo este caminho para gerar economia e para conseguir deixar as contas em dia.

Informações: Repórter André Krüger