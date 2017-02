A cerimônia de posse da diretoria do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Chapecó e Região (SindiSaúde) para o mandato 2017/2021 ocorreu na noite de quinta-feira (02) no auditório do Sintrial em Concórdia. Para o ato, estiveram presentes Adair Vassoler, em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS); Cleber Ricardo da Silva Cândido, presidente da Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Santa Catarina (Fetessesc); Maria Salete Cross, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Chapecó e Região (SITESSCH); Bruno Alexandre Bilha, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Concórdia e coordenador geral do Coletivo Sindical da Cut do Alto Uruguai Catarinense; Valdir Azeredo, presidente do Sintrial de Concórdia; o vereador Evandro Pegoraro e Fabiano Adamy, responsável pela assessoria jurídica do sindicato. Familiares, amigos e convidados de outras entidades sindicais do estado também estiveram presentes.

A presidente do SindiSaúde, Eliane Cristina Sôster De Carli, agradeceu a presença de todos e reafirmou o compromisso de desenvolver um trabalho onde a união e a luta para garantir a manutenção e ampliação de direitos da categoria serão os norteadores das ações para o mandato que se inicia. “Estamos otimistas em dar sequência a este importante trabalho, que é o de representar e lutar pelos colegas profissionais da saúde. Temos muito para fazer e contamos com a união de todas as diretoras empossadas e da categoria para que possamos nos fortalecer e crescer a cada dia”, declarou Eliane.

As demais entidades representativas também declararam apoio ao andamento dos trabalhos. A base sindical do SindiSaúde é composta por Concórdia, Ipumirim, Arabutã, Itá, Irani, Xavantina, Seara e Lindoia do Sul.

(Foto: Patrícia Duarte/Ascom/Sindsaude).