A Secretaria de Saúde de Concórdia trabalha para repor o estoque de medicamentos da Farmácia Básica Municipal. O secretário da pasta, Sidinei Schimidt, informa que uma compra de R$ 400 mil já foi feita e que alguns produtos estão sendo entregues, de forma gradativa, pelos laboratórios contratados. A expectativa é que em breve, 38 dos 52 itens faltantes já estejam repostos para a distribuição à população.

Mesmo com a alta demanda constante, alguns dos medicamentos não foram repostos no fim do ano passado, provocando, agora, transtorno para a comunidade. Logo ao assumir, no início de janeiro, a nova Administração Municipal percebeu a escassez do estoque de medicamentos, em alguns casos já zerados, e fez a compra de imediato. Mas como o processo é um pouco demorado e a entrega depende da disponibilidade dos itens nos fornecedores, a reposição está sendo gradativa. Conforme o levantamento feito pela Secretaria de Saúde, estão em falta 52 itens, sendo que 31 são da lista dos obrigatórios e outros 21 dos não obrigatórios.

Um dos medicamentos mais procurados, a sertralina, está inclusa nesta primeira compra feita pela nova administração. Mas para este item em específico, devido à grande demanda nacional do medicamento, os laboratórios enfrentam dificuldade para aquisição da matéria-prima, essencial na produção. Por isto, não é possível precisar um prazo para que a situação se regularize. No entanto, o objetivo e o esforço da Secretaria de Saúde é para normalizar a situação o mais depressa possível.

O secretário de Saúde explica que a Farmácia Básica Municipal é obrigada a fornecer 85 tipos de medicamento. No entanto, irá manter o número de 222, que já estavamdisponíveis para os munícipes nos anos anteriores. Deste total de medicamentos disponíveis para a comunidade, de forma gratuita, 85 (38%) são itens obrigatórios, outros 57 tipos (26%) são da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) do Ministério da Saúde. Outros 80 itens (36%) não são nem obrigatórios e também não estão incluídos no Rename, mas são comprados com recursos próprios do município.O horário de atendimento da Farmácia Municipal é das 7h às 16h, sem fechar ao meio dia.Ao procurar o atendimento o concordiense deve ter sempre em mãos o cartão do SUS, do município de Concórdia.

Fonte - Édila Gracieli Souza / Assessora de Comunicação