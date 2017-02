A Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Concórdia (Fumdema) está distribuindo as bolsas, utilizadas para acondicionar lixo reciclável, para as famílias interessadas. O superintendente da Fumdema, Gilberto Romani, explica que cada família terá direito à duas bolsas. Quem já tem o hábito de separar o material e entregar para a coleta seletiva irá receber a bolsa em casa, nos dias em que o caminhão passar na sua rua. Mas quem preferir, poderá retirar o material na Fumdema.

A liberação de duas unidades para cada família objetiva ampliar a quantidade de lixo separa. Com mais espaço para acondicionar – já que a coleta é feita semanalmente – a população tende a separar maior volume. Outra mudança, que deve facilitar e agilizar o recolhimento está relacionada com a forma de realizar o trabalho. Até então, os responsáveis pela coleta pegavam a bolsa e despejavam todo o material no caminhão, para de imediato devolvê-la. Agora, o coletor levará a bolsa cheia e deixará uma vazia no local. Isso reduzirá o tempo de aguardo do caminhão e ainda evitará que parte do lixo se espalhe.

A iniciativa da Fumdema, em retomar a destruição das bolsas, atende há uma procura da comunidade local. Muitos reclamavam que apenas uma bolsa não era suficiente para guardar todo o material até a passagem do caminhão. Desta forma, como ainda existe um número considerável de sacolas em estoque, a Fundação, entendeu ser necessário, que elas sejam disponibilizadas para a comunidade.

A coleta seletiva do material reciclável é realizada uma vez por semana em cada bairro do município. O roteiro completo está no site da Prefeitura de Concórdia (www.concordia.sc.gov.br). A Fumdema também está à disposição para mais esclarecimentos, no telefone (49) 3442-2459.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).