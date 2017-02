Uma abóbora gigante que estava na Praça Dogello Goss de Concórdia, na semana passada e que havia desaparecido, já foi encontrada. A hortaliça "fora do comum" foi colhida no interior da cidade de Ipira e deixada em exposição por um morador de Concórdia, que a ganhou, na Praça. O objetivo era mostrar o cultivo da região. Inicialmente, se falou que alguém teria furtado a abóbora, que pesa cerca de 70 quilos. No entanto, ela apareceu e já foi levada à sede do Corpo de Bombeiros Voluntários.

Segundo a corporação informou, a hortaliça havia sido recolhida e guardada por uma equipe da prefeitura para evitar que fosse furtada. O morador que havia ganhado a abóbora a deu como presente para corporação dos bombeiros.

(Com informações do repórter André Krüger).