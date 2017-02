Nesta sexta-feira (03) o técnico Morruga se apresentou após período de treinamentos e amistosos da Seleção Brasileira em Barcelona, e já comandou o primeiro treino com bola na temporada.

Morruga além de técnico da ACF, também é um dos auxiliares técnicos da Seleção Brasileira, o técnico esteve com a equipe brasileira nas últimas semanas e pode comemorar duas vitórias em amistosos contra a equipe da Catalunha, a primeira por 4 a 0 e a segunda por 4 a 2.

Já na primeira conversa com o grupo concordiense, o técnico enfatizou "este ano conquistaremos títulos", e complementou que em 2016 a equipe fez boa campanha, sendo a melhor defesa da liga nacional e equipe com melhor campanha no catarinense, mas não foi possível a conquista do título, para 2017 trabalhará junto a comissão técnica e atletas para que além de ser destaque em defesa e regularidade, chegue até a decisão das competições e levante a taça.

A equipe finalizará a primeira semana de treinos com mais um treino físico e tático na manhã do sábado (04) e iniciará a segunda semana focando já na preparação para o primeiro amistoso da equipe no dia 18 de fevereiro contra a equipe de Pato Branco (PR) que estreará este ano na LNF.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF)