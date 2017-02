Colisão com danos materiais na SC 355

A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia atendeu a um acidente com danos materiais. O fato foi registrado por votla das 14h10 da sexta-feira, dia três, no KM 151 da rodovia SC 355, na Linha São Miguel, município de Jaborá. Foi um abalroamento transversal, envolvendo um Kia Cadenza, com placas de Concórdia, conduzido por um homem de 35 anos, e uma caminhonete GM/Montana, placas de Jaborá, conduzida por um homem de 67 anos. Apenas danos materiais de pequena monta foi registrado nos dois veículos.

(Com informações do repórter André Krüger).