Cemitério de Lindóia do Sul pode estar com a capacidade praticamente esgotada

A capacidade do Cemitério Municipal de Lindóia do Sul para receber novos sepultamentos está praticamente esgotada. A informação é do prefeito Genir Loli, durante entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, edição da sexta-feira, dia três. Ele diz que "se ocorrer mais dois ou três sepultamentos, não sei se terá lugar no atual cemitério. Se esgotou."

Durante o primeiro mês de seu governo, Loli diz que já começou as tratativas para protocolar o projeto do novo cemitério de Lindóia do Sul junto a Fatma, para a liberação dos licenciamentos ambientais necessários. "Fomos pegos de surpresa quando assumimos a Administração. Fomos verificar o andamento disso e constatamos que nem o protocolo na Fatma para a liberação de licenças ambientais foi feito. Faltavam documentos", afirma. Ele reitera que um engenheiro sanitarista foi contratdo para que seja obtida a Licença Ambiental Provisória, conhecida como LAP, para a retomada dessa tratativa.

Conforme Loli, a construção de um novo local para o sepultamento de pessoas estava em discussão desde o último mandado do ex-prefeito Adierson Bussolaro. Desde então, uma área de terra foi adquirida para ser concebida o novo cemitério. "Por alguma razão esse processo não andou nos últimos anos. A gente sabe que existe a burocracia e muitos empecilhos nas administrações. Mas agora temos que correr atrás," finaliza o prefeito.