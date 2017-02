Fato foi registrado no fim da tarde deste sábado, dia quatro entre as linhas Guarani e Santa Catarina.

Um idoso de 68 anos ficou levemente ferido em uma saída de pista seguida de tombamento. O fato foi registrado no fim da tarde deste sábado, dia quatro, no acesso entre as comunidades de Linha Guarani e Linha Santa Catarina. O fato envolveu um Fiat Pálio.

O motorista, de iniciais J.L diz que o sol atrapalhou a visão e ele acabou errando o traçado da estrada, vindo a cair em um barranco. Além dele, também estavam no veículo L.V, de 60 anos e mais a carona, I.G, de 75 anos.

O condutor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia e conduzido ao Hospital São Francisco por ter se cortado com os estilhaços de vidro do parabrisa.

(Com informações do repórter André Krüger).