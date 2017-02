Mais um caso de furto de caminhão foi registrado em Concórdia na noite deste sábado, dia quatro. Porém, o desfecho desse foi positivo. O fato iniciou quando um VW/17.210, placas de Peritiba, que estava estacionado em um posto de combustíveis, às margens da BR 153, foi levado na noite deste sábado, dia quatro. O ladrão conduzia o veículo que é basculante sentido Piratuba, quando na altura de Peritiba o proprietário do veícuo avistou o caminhão, reconheceu e foi atrás do veículo para entender o que estava acontecendo. Ele tentou abordar o caminhão, mas acabou sendo jogado pelo ladrão para fora da rodovia.

Conforme relatos, o irmão do proprietário do caminhão, fez nova abordagem e conseguiu parar o veículo, porém os indivíduos que estavam conduzindo a caçamba fugiram para o mato, na região entre as comunidades de Vila Nova (Peritiba) e Santana (Ipira). Eles permanecem foragidos.

A Polícia Militar foi acionada, recolheu o caminhão e conduziu o veículo até a Central de Polícia de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).