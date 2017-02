A Polícia Militar de Concórdia atendeu a um acidente de trânsito que ocorreu por volta das 22h do sábado, dia quatro, próximo em frente ao Posto São Jorge, no bairro Guilherme Reich. Foi uma colisão envolvendo um veículo Renault/Sandero com placas de Concórdia. O condutor do veículo fazia sentido bairro-centro Brasília, quando perdeu o controle e bateu no meio fio da calçada. Com o impacto, a roda do veículo foi praticamente arrancada. Os policiais realizaram os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger)