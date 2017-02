Corpo esquartejado é encontrado no interior de Concórdia

Na manhã deste domingo, dia cinco, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência na estrada de acesso a Linha Santa Catarina, onde segundo informações havia um cadáver as margens da estrada. A PM foi até o local e a testemunha relatou que ao estava indo para a pedreira trabalhar, que fica nas proximidades para cortar pedras na manhã de hoje. No caminho ele percebeu quatro sacos com volume dentro, porém estavam sujos de sangue e ao abrir um dos sacos percebeu se tratar de um corpo humano esquartejado.

A PM foi chamada e constatou que nos quatro sacos haviam partes divididas de um corpo humano (esquartejado), não sendo possível identificar o cadáver por parte da guarnição. Acredita-se que o cadáver seja de um homem. O local esta isolado pela Polícia Civil de Concórdia e o IGP de Chapecó foi acionado e esta em deslocamento. A vítima ainda não foi identificada.

(Com informações do repórter André Krüger)