Um ciclista ficou gravemente ferido em um atropelamento registrado no começo da manhã desse domingo, dia cinco. O fato ocorreu por volta das 6h30 na SC 154, próximo do Posto Aurora. Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã, que atendeu a ocorrência, a vítima apresentava ferimentos nos braços e pernas. Ela foi encaminhada ao Hospital Oswaldo Cruz com ferimentos de média gravidade. O autor do atropelamento fugiu do local do acidente e até agora não foi identificado.

(Com informações do repórter André Krüger).