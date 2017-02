Fatos ocorreram no fim da tarde, um no interior de Ipira e o outro em Piratuba.

Bombeiros Militares de Piratuba atendem a dois acidentes no domingo

Uma saída de pista foi registrada no início da noite do domingo, dia cinco, e movimentou o Corpo de Bombeiros Militares de Piratuba. Um veículo, saiu da pista seguida de queda de ribanceira. O acidente ocorreu em Linha Santana, Ipira. Envolveu um Peugeot com quatro ocupantes e e uma pessoa ficou ferida e foi conduzida ao hospital.

No mesmo momento em que os bombeiros se deslocavam para o atendimento desta saída de pista, outro acidente ocorreu no interior de Piratuba. O Corpo de Bombeiros Militares de Capinzal foi acionado para prestar suporte ao de Piratuba e se deslocou para atender a uma saída de pista seguida de capotamento de uma VW/Saveiro em Lageado Mariano Piratuba. Duas pessoas foram socorridas, sendo que o motorista apresentava suspeita de fratura na clavícula.

(Com informações do repórter André Krüger)