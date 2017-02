A Polícia Militar de Concórdia foi acionada na noite da última sexta-feira, dia três, para atender um caso de perturbação. O caso foi registrado em um bar no bairro dos Industriários, por volta das 19h50. Conforme informações, um homem estava perturbando pessoas no interior do estabelecimento. A PM foi chamada e no local encontrou o homem de iniciais R.T, de 35 anos, que, conforme relatos, apresentava forte odor etílico. Em verificação, constatou-se que o mesmo estava em prisão de albergue do Presídio de Chapecó. Um Boletim de Ocorrência foi feito para informar o órgão judiciário.

(Com informações do repórter André Krüger).