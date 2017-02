Fato aconteceu na madrugada do sábado, dia quatro, no Imigrantes.

Homem joga faca contra policial durante atendimento de ocorrência de desavença doméstica, em Concórdia. O fato foi registrado na madrugada do último sábado, dia quatro, no bairro Imigrantes. A PM chegou até o local através de denúncia de violência de homem contra mulher. Ao chegar no local, a solicitante, de iniciais C.M, 18 anos, alegou ter sido agredida a socos pelo companheiro, de iniciais A.G.A.F, de 25 anos. A guarnição relata que tentou dialogar com o suspeito, porém este começou a desacatar os policias e lançou uma faca contra um dos agentes. O artefato atingiu o colete balístico. A PM precisou empregar força para imobilizar o suspeito e ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

(Com informações do repórter André Krüger).