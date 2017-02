A Polícia Militar de Concórdia flagrou um caso de embriaguez ao volante, no fim de semana. O fato ocorreu na madrugada do sábado, dia quatro, por volta das 2h55, na Senador Atílio Fontana, em Concórdia. Na ocasião, a PM fez a abordagem a um Fiat Uno/Mille Way, placas de Concórdia. Conforme informações da PM, o condutor, de iniciais M.RM, de 28 anos, estava com hálito e odor etílico. Conforme a guarnição, tal fato foi confirmado através de teste de alcoolemia. Ele foi conduzido para a Central de Polícia Civil de Concórdia para procedimentos cabíveis.

Momentos antes, conforme já relatado pela Rádio Aliança, a Polícia Rodoviária Estadual, Posto de Concórdia, havia flagrado um motorista dirigindo embriagado na SC 283. A abordagem aconteceu defronte ao posto da PRE, em Santo Antônio. O motorista também foi conduzido para a Central de Polícia Civil.

(Com informações do repórter André Krüger).