As ruas do centro de Concórdia voltaram a ter estacionamento rotativo nesta segunda-feira, dia 06. A Área Azul estava desativada desde maio do ano passado, depois que a empresa responsável teve o contrato cancelado pela Prefeitura. Uma nova licitação foi realizada e outra empresa assumiu o serviço. Os motoristas que já haviam comprado os cartões de estacionamento ainda em 2016 e que trocaram por recibos, podem retirar novos cartões. Quem não adquiriu o recibo, acaba perdendo o valor investido.

De acordo com o diretor de Trânsito de Concórdia, Irineu Marttini, a Prefeitura deu um prazo de 30 dias, ainda no ano passado, para que os motoristas fizessem a troca. “As agentes de trânsito ficaram na Praça, na Casa do Papai Noel, fazendo a troca de cartões adquiridos, por recibos. Agora, com os recibos em mãos, é só ir até a empresa Merlo Júnior, responsável pela Área Azul, e fazer a troca”, explica ele. “Quem não trocou os cartões no prazo estabelecido, infelizmente perde. Não temos o que fazer”, ressalta Marttini.

Os motoristas já estão indo até a nova empresa responsável, que está estabelecida na Rua Osvaldo Zandavalli, 133, para trocar os recibos por cartões. São 35 mil horas de estacionamento que vão ser trocadas. A empresa acredita que os condutores façam a troca em 10 ou 15 dias, mas ressalta que não há um prazo estabelecido.

Saiba mais sobre a Área Azul:

Valores cobrados: Os valores do estacionamento rotativo são de R$ 0,75, para meia hora e R$ 1,50 por uma hora. O tempo máximo de ocupação de uma vaga é de duas horas.

Motos: As motocicletas não pagam pelo estacionamento rotativo, porém, devem estacionar nas vagas destinadas para as motos. Apesar de não ser cobrado dos motociclistas, as motos também são obrigadas a fazer a rotatividade. Elas serão monitoradas e podem ocupar uma vaga por no máximo duas horas, caso contrário, são notificadas. As motos não podem ser estacionadas em vagas de veículos, na Área Azul. Se flagradas nos locais destinados para carros, as motos são notificadas na hora.