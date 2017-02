Deve entrar em funcionamento em definitivo na segunda quinzena desse mês a nova Estação de Tratamento de Água da Casan, que foi construída em Linha São Paulo, próximo do reservatório-pulmão da estatal. A informação é do gerente Regional da Casan de Concórdia, Norberto Farina. Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança desta segunda-feira, dia seis, Farina explicou que a estação já está concluída e que ela funcionou em caráter experimental na última semana. Porém, os próximos passos é a pintura da mesma e o cercamento do local onde ela foi instalada.

A construção do empreendimento iniciou no ano de 2014. O investimento foi de R$ 1,5 milhão. De acordo com Farina, essa nova ETA foi projetada para trabalhar com a Estação de Captação de Água Bruta, instalada no rio Jacutinga, que está recebendo novas bombas e melhorias no sistema elétrico. Como os trabalhos no Jacutinga vão levar de três a quatro meses para ficarem prontos, a nova estação de tratamento irá operar com a captação do rio Suruvi, cujos trabalhos de melhorias estão em estágio mais avançado, cujo término deve ocorrer nos próximos 15 dias.

De acordo com Farina, "essa estação foi projetada para atender a região mais alta da cidade, como o Santa Cruz, Estados, Petrópolis, Natureza e Sintrial que sofrem mais com a falta de água (...). Ela terá capacidade de vazão de 30 l/s e a estação de captação do Suruvi terá capacidade de 20 l/s, portanto, teremos uma folga de 10 litros por segundo", explica Farina.

Além da conclusão dos trabalhos de melhorias na estação de captação de água do Suruvi, também será necessária fazer o teste e a limpeza da nova adutora, também instalada nos últimos meses, que levará a água tratada da nova estação até a rede que abastece a cidade de Concórdia.