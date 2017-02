Fato foi registrado na noite do domingo, dia cinco.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani atendeu a um princípio de incêndio em restaurante, no município de Irani. O fato foi registrado por volta das 22h de domingo, dia cinco. No local, o proprietário do estabelecimento relatou que o fogo teve inicío em uma fritadeira elétrica, danificando uma área de aproximadamente 12m². O sinistro foi controlado pelos proprietários, que utilizaram toalhas molhadas que foram jogadas sobre a fritadeira. Ninguém ficou ferido neste princípio de incêndio.

(Com informações do repórter André Krüger).