O número de acidentes relacionados ao banho de mar, rios, lagos, açudes, piscinas, entre outros, cresce significativamente durante a temporada de verão. Com o intuito de reduzir e até mesmo acabar com as tristes estatísticas, foi criado pelo Corpo de Bombeiros Militar o “Projeto Golfinho”.

Desenvolvido há 20 anos em todo o litoral catarinense, agora o projeto veio até o interior do Estado e em Itá foi realizado neste domingo, dia 05, na Prainha. “O Projeto Golfinho é um programa de atividades educativas de segurança em ambientes aquáticos. Possui a finalidade de educar o público infanto-juvenil (entre sete e quatorze anos de idade), sobre os riscos oferecidos pelas águas de rios, mares e outros balneários, orientando os participantes sobre segurança aquática de maneira lúdica”, destaca a cabo Krueger, coordenadora do projeto em Santa Catarina.

Em Itá 15 crianças participaram do evento e receberem orientações para curtir a praia, rios, piscinas e demais balneários com segurança. “Só em 2016, foram registradas 27 mortes por afogamento na região Oeste do Estado, por isso da importância de trazer esse projeto para o interior. A intenção a partir de agora é todos os anos realizar essa atividade”, observa Krueger.

O Departamento Municipal de Esportes – DME de Itá foi parceiro do projeto e ofereceu água e lanche para os pequenos alunos. “As crianças aprenderam de uma forma simples os cuidados que devem ter quando vão a qualquer tipo de balneário, é um trabalho de prevenção muito importante”, pontua o diretor do DME, Ivo Bruckmann.“Fomos parceiros desse projeto fornecendo a alimentação para as crianças. Iniciativas desse tipo merecem a atenção de todos, pois podem salvar vidas”, finaliza o diretor.

Fonte - Diogo Mior / Ascom Prefeitura de Itá