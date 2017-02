O prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli, faz sua primeira viagem à Brasília após assumir o município. Loli embarcou nesta segunda-feira, dia 06, e retorna dia 09. A agenda está lotada de compromissos e a intenção é viabilizar recursos financeiros para vários setores do município.

O prefeito irá ao gabinete do deputado Jorginho Mello e de demais deputados fazer pedidos. Os ministérios da Agricultura, da Saúde, da Cultura e do Turismo são alguns que Loli pleiteará recursos financeiros para aplicar nesses setores em Lindóia do Sul e atender as necessidades dessas áreas.

O grande número de pedidos que serão apresentados em Brasília visa confirmar a proposta de trabalho da atual Administração Municipal em promover a mudança por meio de investimentos e atendimento amplo em todos os setores. “Acreditamos em resultados positivos nessa viagem, porque vamos fazer um grande número de pedidos com o intuito de trazer grandes resultados para Lindóia do Sul”, justifica Loli.

Fonte - Olíria Locatelli/Ascom Prefeitura de Lindóia do Sul