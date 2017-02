Gilberto Venite diz que não esperava encontrar pedaços de corpo humano em sacos de ráfia, abandonados, no interior.

Trabalhador relata como encontrou os sacos com corpo esquartejado em Concórdia

O trabalhador autônomo Gilberto Venite, que achou os sacos com um corpo esquartejado na manhã desse domingo, dia quatro, falou para a reportagem da Rádio Aliança sobre o ocorrido. Ainda assustado, ele alega que não imaginava se daparar com a situação pela qual passou no último domingo, dia quatro.

Ele relata que estava indo até uma pedreira, próximo do local, para terminar um trabalho que havia iniciado no sábado. "Fui trabalhar aí por umas 8h para colher as pedras e vi aqueles sacos. Fui ver o que era, abri e vi uma mão humana. Levei um susto e corri de volta para casa para avisar meus filho, que ligou para a polícia".

Conforme informado pela Rádio Aliança, a Polícia Militar foi até o local para resguardar o cenário até a chegada do Instituto Geral de Perícias, que fez o recolhimento dos pedaços do corpo e conduziu para o Instituto Médico Legal. A retirada das digitais para serem enviadas à Florianópolis foi feita ainda na tarde do domingo, dia quatro.

Venite relata que sempre trabalha nessa região. Diz que tinha ido para carregar as pedras para posteriormente vendê-las e, que por causa desse incidente, não pode concluir a tarefa durante o domingo.

A reportagem da Rádio Aliança manteve contato com a Polícia Civil que está investigando o caso. A única informação que á nesse momento é que o cadáver ainda não foi identificado e que não há registro de desaparecimento de pessoas. O principal objetivo da polícia é identificar a vítima para tentar se chegar aos suspeitos e os motivos do crime.

