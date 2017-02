A Polícia Militar de Seara flagrou dois masculinos com entorpecentes. O fato foi registrado durante o fim de semana na rua Herculano Hercules Zanuzzo, no bairro Imperial, em Seara. A PM fez a abordagem em dois masculinos e o entorpecente foi encontrado com J.B.D.A, de 24 anos. Eram 7,7 gramas de maconha. Ao ser questionado sobre a origem do entorpecente, o proprietário alegou que havia comprado no bairro São João, porém não revelou o vendedor. Apenas um Termo Circunstanciado foi feito em desfavor do mesmo.

(Com informações do repórter André Krüger).