Uma residência ficou completamente destruída por um incêndio, no município de Itá. O fato foi registrado na tarde do sábado, dia quatro de fevereiro. O imóvel ficava no bairro São João, em Itá. O Corpo de Bombeiros Militares de Seara foi acionado para combater as chamas, porém ao chegar no local o fogo já havia consumido o imóvel. Populares tentaram controlar as chamas, já que as labaredas se aproximavam de casas vizinhas. Testemunhas disseram ter visto um grupo de indivíduos próximos do imóvel antes do incêndio. A Polícia Militar fez rondas, porém nenhum suspeito foi localizado. Um Boletim de Ocorrência foi confeccionado e encaminhado para a Polícia Civil investigar o caso.

(Com informações do repórter André Krüger).