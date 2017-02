“O papel do papel” é a primeira do ano

A partir da noite desta segunda-feira, 6, a Galeria Municipal de Artes, estará de portas abertas à toda a população e principalmente aos apreciadores das artes visuais. “O papel do papel” marca a retomada das exposições no local, que terá novidades neste ano. A proposta da Fundação Municipal de Cultura é oferecer condições igualitárias a todos os artistas que tem interesse em expor seus trabalhos à população. Dessa forma, abrirá um Edital de Credenciamento, com ajuda de custos, para oportunizar a todos que desejam realizar exposições na Galeria em 2017. No total, nove propostas serão contempladas.

O edital, que será lançado nesta noite, na abertura da primeira exposição do ano, a partir das 19h, selecionará pospostas de Artes Visuais a serem apresentadas na Galeria Municipal a partir de 15 de março, pelos nove meses subsequentes. Todas as propostas para exposições individuais e ou coletivas se enquadram nos critérios do edital. Podem se inscrever artistas individuais, coletivos/associações de artistas e curadores maiores de 18 anos, residentes em todo território nacional.

As exposições serão todas de visitação gratuita, objetivando o fomento ao intercâmbio cultural entre artistas locais e das mais diversas regiões do país. Todas as nove propostas que forem selecionadas pelo edital de credenciamento, receberão uma ajuda de custos de R$ 500,00. O recurso vem como incentivo aos artistas que pretendem divulgar seus trabalhos de artes visuais. Mais informações sobre o edital de credenciamento podem ser obtidas na Fundação de Cultura – (49) 3442-3930 – ou no site da Prefeitura de Concórdia (www.concordia.sc.gov.br).

Exposição

A primeira exposição de 2017, na Galeria Municipal de Artes, “O papel do papel” é um trabalho do Coletivo de Artistas Visuais Tangente de Concórdia. A arte representa, por meio de linguagem contemporânea, uma reflexão sobre o conceito histórico do papel e a relação social dos indivíduos sobre o tema. O projeto partiu de pesquisas e vários encontros do Coletivo, culminando em seis trabalhos que abordam questões do cotidiano, como consumismo, sustentabilidade e política cultural, relacionadas ao papel. Toda população está convidada a visitar a Galeria para conhecer a proposta de cada artista e refletir sobre a mensagem de cada obra. A exposição, que tem o apoio do Sesc Concórdia, fica instala até o dia 10 de março.Artêmio Filho, Renata Gaertner, Rafael Zago, SionaraCarteriAstolfi, Simone Talin e Teresa Hobi são os artistas envolvidos no projeto do “O papel do papel”.