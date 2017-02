Empresa é mais uma apoiadora a permanecer no projeto nesse ano.

A Unimed renovou a sua permanência com a Associação Concordiense de Futsal para 2017. A parceria que já é de diversos anos continua crescendo e em 2017 e fará a diferença para muitas pessoas através das ações esportivas e sociais.

Desde o primeiro ano de patrocínio, a Unimed Concórdia tem grande importância para a ACF, sendo parceira em todos os momentos importantes da equipe, seja através do tratamento médico ou apoio em ações. Em 2017 a Unimed Concórdia será uma grande parceira também nas categorias de base que serão trabalhadas pela ACF, com a missão de proporcionar a prática esportiva para crianças e jovens de Concórdia.

"A Unimed Concórdia se orgulha do Futsal que aqui nasceu e frutifica. A Cooperativa novamente renova sua parceria com a Associação Concordiense de Futsal (ACF) para um ano de muito trabalho, muitos desafios e inúmeras conquistas. Estamos ao lado do time que orgulha a nossa cidade. Somos patrocinadores de um time que veste a camisa das boas ações, da Responsabilidade Social, da qualidade de vida, e especialmente da comunidade. Ser feliz é ser Unimed, e é ser também ACF”. descreve o presidente da Unimed Concórdia, Dr. Paulo Manfré.

Para a ACF a continuação da parceria com a Unimed é de grande importância, pois é um parceiro como os demais patrocinadores que não medem esforços para auxiliar e crescer junto com o clube.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF),