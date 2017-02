A qualquer momento, a Polícia Civil de Concórdia irá divulgar a identidade da vítima de esquartejamento, cujo corpo foi achado em quatro sacos, no interior do município, na manhã do domingo, dia cinco. O Instituto Geral de Perícias conseguiu a identificação do cadáver, através das impressões digitais, que foram extraídas ainda na tarde do domingo, dia cinco, e encaminhadas para Florianópolis.

O nome da vítima já chegou ao conhecimento das autoridades de Concórdia, que agora aguardam a confirmação junto a familiares para tornar público. Porém, informações extra-oficiais apontam que vítima seria moradora de Concórdia.

Conforme informações levantadas ainda no domingo pela Rádio Aliança, trata-se de um homem, de aproximadamente 40 anos de idade, pele clara e 1,75 de altura.

Depois da identificação, o próximo passo será investigar o autor e o motivo do crime e o posterior esquartejamento.

(Com informações do repórter André Krüger).