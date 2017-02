Vítima seria moradora da área central e ficha limpa com a polícia

Informações extra-oficiais do Instituto Geral de Perícias aponta que a vítima de esquartejamento, que foi identificada no começo da tarde desta segunda-feira, dia seis, é de Concórdia e seria morador da área central do município, morava sozinho e não tinha passagens pela polícia. Porém, a identidade ainda não foi revelada pelas autoridades de segurança. Porém, trata-se de um homem entre que teria 55 anos.

O nome da vítima ainda é mantido em sigilo, uma vez que a Polícia Civil está tentando localizar a família, que também seria de Concórdia.

A confirmação da identidade do homem, vítima de esquartejamento, ocorreu na tarde desta segunda-feira, dia seis. A identificação foi possível em função da retirada das digitais da mão direita, feita na tarde do domingo, dia cinco pelo IGP local. Essas informações foram enviadas ao IGP estadual.

O corpo, cortado em seis partes, foi achado em quatro sacos de ráfia as margens da estrada na estrada de acesso a Linha Santa Catarina, interior do município, na manhã do domingo, dia cinco.

(Com informações do repórter André Krüger).