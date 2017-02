O Instituto Geral de Perícias de Concórdia confirmou para o Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança o nome da vítima de esquartejamento, que foi encontrada na manhã do domingo, dia cinco, no interior do município. Trata-se de Laércio Willian Chiamentti, de 55 anos. O corpo dele foi encontrado, cortado em seis partes em quatro sacos de ráfia, às margens da estrada de acesso à comunidade de Linha Santa Catarina, na manhã do domingo, dia cinco.

A confirmação da identidade, feita através das digitais da mão direita, veio no começo da tarde desta segunda-feira, dia seis. Porém, o nome foi tornado público pelas autoridades após o reconhecimento pelos familiares, que estiveram no IML, no fim da tarde desta segunda-feira.

Um pouco antes da confirmação, a Rádio Aliança havia apurado que a vítima seria moradora da área central de Concórdia. Após a identificação, a Polícia Civil agora trabalha para descobrir a autoria do assassinato e os motivos.

(Com informações do repórter André Krüger).