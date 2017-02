Associação Concordiense de Futsal vai fazer dois amistosos contra a Seleção do Paraguai no mês de março. Segundo informações do Departamento de Futebol da ACF, os jogos serão em parceria com o Thermas Piratuba Futsal, e tendo a intermediação do técnico Serginho Schiochet.



O primeiro jogo será dia 23 de março em Piratuba ás 20 horas e n dia 24, ás 19h, no Centro de Eventos em Concórdia. O acerto ocorreu na noite desta segunda-feira, durante reunião de diretoria na sede da ACF.



Segundo Artêmio Artifon, está confirmado também um jogo amistoso com o Marrecos de Francisco Beltrão-PR. Seriam duas partidas no Paraná, antes do inicio da Liga Nacional. No dia 4 de março a ACF jogaria contra o Pato Futsal, em Pato Branco e no dia 5 contra o Marrecos em Francisco Beltrão. Antes estão marcados dois jogos-treino com o Atlântico de Erechim: No dai 18 de fevereiro em Erechim e dia 23 ou 24 em Concórdia.



Na reunião desta segunda-feira, a direção também confirmou que a apresentação oficial do grupo de jogadores e comissão técnica para este ano deverá ocorrer no dia 17 de fevereiro, na sede social da IACC.