Um homem de iniciais A.W.D, foi detido pela Polícia Militar de Concórdia no final da tarde da segunda-feira, dia seis, por suspeita de prática de estelionato. De acordo com as informações repassadas pela PM, o homem teria tentado passar um cheque falso em um supermercado, mas acabou sendo reconhecido por funcionários e saiu do local sem conseguir descontar o cheque. Conforme relatos, ele saiu do local utilizando um veículo Fiat Pálio, da cor branca, com placas de Fraiburgo.

O serviço de inteligência da PM, o P2, conseguiu localizar o indivíduo no centro da cidade com seis cheques, supostamente falsos, pois o CPF não condiz com o nome. Segundo o que foi apurado, na semana passada este mesmo homem teria repassado um cheque de aproximadamente de R$ 1,5 mil falsificado neste mesmo estabelecimento.

O homem foi conduzido a Central de Polícia para os devidos esclarecimentos e posteriormente liberado, porém ele foi liberado uma vez que não houve configuração de crime.

(Com informações do repórter André Krüger).