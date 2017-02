A prefeita Leani Schmitt está iniciando ações na intenção de buscar recursos para o município através de emendas parlamentares. Além de aporte para a aquisição de equipamentos agrícolas e máquinas, outro assunto que está sendo tratado como prioritário é a busca de recursos para a construção de uma sede própria para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

Por ocasião do Kerb Fest, realizado neste último fim de semana, o município de Arabutã recebeu a visita de diversas autoridades, entre elas os deputados estaduais Neodi Saretta (PT) e Altair Silva (PP). “Os dois deputados prestigiaram o nosso evento e nós aproveitamos a ocasião para buscar recursos através desse contato próximo deles com o nosso governo e com as nossas lideranças”, explica a prefeita.

De acordo com Leani, a realocação do Cras deverá resultar em um atendimento ainda melhor à população. “Hoje trabalhamos as questões da assistência social em um espaço alugado e que tem uma estrutura física limitada. Nossa intenção é construir uma sede própria para abrigar salas e uma estrutura adequada para que os nossos profissionais atendam a população com ainda mais qualidade”, completa a prefeita.

Fonte: Paulo Vinícius Hassemer / Ascom Prefeitura de Arabutã