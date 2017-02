Desde segunda-feira, dia 06, a área central de Concórdia voltou a ter o estacionamento rotativo. A Área Azul estava desativada desde maio do ano passado, depois que a Prefeitura cancelou o contrato com a antiga empresa concessionária do serviço. Com o estacionamento rotativo de volta, algumas dúvidas surgem nesta primeira semana de atividades da nova empresa da área Azul.

Dentre os questionamentos está a questão de vagas para idosos e portadores de necessidades especiais. De acordo com o Kleber Merlo Júnior, responsável pela empresa que venceu a licitação as vagas estão sendo cobradas. “É o que prevê o edital. Tanto as vagas de idosos como a de portadores de necessidades especiais, estão sendo cobradas. Eles têm a credencial de preferência de vagas, mas mesmo assim devem fazer o pagamento pela utilização”, explica ele.

Os idosos e portadores de necessidades especiais podem solicitar, na Prefeituira, as credenciais que identificam os automóveis. Essa credencial dá a preferência pelas vagas, mas não isenta o pagamento. A credencial não tem custos e é válida por um ano. Os portadores de necessidade precisam apresentar um laudo de deficiência motora e os idosos, com idade acima de 60 anos, apresentam a documentação pessoal e comprovante de residência para fazer a credencial.

Possibilidade:

A Administração confirma que, mesmo o edital prevendo que as vagas de portadores de necessidades especiais sejam cobradas, a Prefeitura estuda a possibilidade jurídica de alterações. Uma conversa com a empresa Merlo Júnior já está sendo marcada para tratar do assunto.