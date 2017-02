Alteração se deve a abertura do ano letivo com professores e servidores da Educação, que terão uma palestra com

O ano letivo da rede municipal de ensino começa na próxima terça-feira, dia 14 de fevereiro. Inicialmente a Secretaria Municipal de Educação havia divulgado o dia 13 como data para o início dos trabalhos, mas precisou fazer o ajuste de um dia, devido ao evento de abertura do ano com os professores e servidores da pasta. Assim, toda a equipe da Educação estará reunida no dia 13 de fevereiro, no auditório do Instituto Federal Catarinense (IFC-Campus Concórdia), onde serão ministradas duas palestras com Celso Antunes, que é um educador brasileiro, formado em geografia pela Universidade de São Paulo, mestre em ciências humanas e especialista em inteligência e cognição.

A secretária de Educação, Márcia Calderolli, informa que a palestra ocorre em dois momentos. Uma no período da manhã, a partir das 8h30 e outra à tarde, às 13h30. Ela destaca que o início do ano deve ficar marcado pelas palavras a serem utilizadas por Celso Antunes, que é muito conhecido em todo país, pela forma que trata a educação e pelos mais de 180 livros publicados. “Celso Antunes é Consultor Educacional do Canal Futura, professor, palestrante e escritor. Acreditamos que será uma grande palestra”, destaca Márcia, que além de todos os servidores da Educação, convidou também para a palestra lideranças locais, equipe de governo e os secretários de Educação de toda a região. Para o deslocamento até o IFC, a secretaria de Educação disponibilizará ônibus aos servidores. Todos partirão em frente ao Correios, a partir das 7h30 no período matutino e depois às a partir das 12h30.

Aulas

O início das aulas, na terça-feira, dia 14, será marcado com um ato na escola do campo de Lajeado Paulino, às 7h30. Parte da equipe de governo, bem como o prefeito Rogério Pacheco e o vice-prefeito, Edilson Massocco, participam da abertura do ano letivo no educandário, que tem aproximadamente 60 alunos. O objetivo é dar as boas-vindas, motivar alunos, professores e a comunidade escolar, além de abrir oficialmente todos os trabalhos nas escolas da rede municipal.

Fonte: Édila Gracieli Souza / Ascom Prefeitura de Concórdia