Os Bombeiros Voluntários foram acionados por volta das 14:20h desta terça-feira para combater um incêndio em uma residência na Rua Senador Atílio Fontana, no Bairro Santa Cruz, próximo aos Supermercado Zat. A casa era de madeira e foi totalmente destruída pelas chamas. Uma mulher e duas crianças estavam no imóvel e saíram logo que perceberam o fogo. Elas não sofreram ferimentos.

O caso poderia ter sido ainda mais grave, pois a casa queimada, estava entre outras duas. As chamas chegaram a atingir a parte de trás de uma delas, mas os bombeiros conseguiram evitar que o fogo se alastrasse. “Infelizmente a casa do meio foi totalmente consumida pelas chamas. Móveis, roupas, alimentos e tudo o que estava dentro do imóvel queimou. Fizemos o rescaldo das outras duas para evitar que o fogo chegasse nelas. Uma teve a parte de trás atingida, mas controlamos o fogo e não houve grandes danos”, relata o sub comandante dos bombeiros, Alexandre Grolli, que auxiliou no combate.

Os bombeiros utilizaram dois caminhões na ação. Uma ambulância também foi acionada para atender a proprietária da casa que acabou passando mal. A PM esteve no local para orientar o trânsito. As cauas do incêndio serão apuradas.

Informações - Repórter André Kruger