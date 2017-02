O comunicador da Rádio Aliança, Lauri Bison, passou por uma situação desagradável no começo desta semana. Conhecido da comunidade concordiense, ele percebeu que teve seu nome e dados pessoais usados indevidamente para contrair um empréstimo consignado de uma agência bancária. E o pior, o procedimento financeiro não foi realizado em Concórdia, e sim, em Palhoça, na Grande Florianópolis.

Em contato com o Jornalismo da Rádio Aliança, Bison diz que percebeu a diferença quando foi sacar a aposentadoria na noite do domingo, dia cinco. "Eu percebi que faltava dinheiro e fui na agência no outro dia saber o que estava acontecendo, foi quando descobri que havia um empréstimo consignado no valor total de R$ 20 mil em meu nome, algo que eu não fiz", relata.

Ele diz que, através da agência bancária em Concórdia, foi possível ter os dados da pessoa que fez o empréstimo. Porém, os dados da Carteira de Identidade são os mesmos, porém a foto e a assinatura são de outra pessoa. Na ficha cadastral do empréstimo consignado aponta um endereço e telefones de Florianópolis.

O comunicador Lauri Bison diz que fez um Boletim de Ocorrência na Central de Polícia Civil e diz acreditar que seus dados foram usados indevidamente e que foi vítima de um golpe.

O empréstimo consignado foi parcelado em 64 meses de R$ 627,53, a serem descontado da conta da aposentadoria.