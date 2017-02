Um homem comunicou a Polícia Militar, na manhã desta terça-feira, dia 07, que sua filha de três anos teria sido raptada, no Bairro dos Industriários. Segundo o pai, um tio teria pego a criança por volta das 11h para ir até um mercado próximo. Depois de mais de uma hora sem retornar, o pai procurou pela menina, não encontrou, e acionou a PM. O cão de busca e captura Apolo, do Canil da Polícia foi utilizado para auxiliar no caso.

Os policiais utilizaram uma boneca da menina para que o cão pudesse reconhecer o cheiro da criança. Em seguida Apolo iniciou as buscas e conduziu os policiais até ao mercado, refazendo o trajeto que a criança fez com o tio, a pé. Os dois caminharam por cerca de mil metros.

Com o trabalho do cão, os PMs constataram que a menina teria sido conduzida até o local, e depois embarcou em um veículo com o tio. Este seria o último lugar onde ela também teria sido vista.

O desfecho: Mais tarde o pai recebeu uma ligação da ex-esposa, a mãe da criança, que informou que o tio realmente havia levado a menina ao mercado, porém, ela aguardava os dois no local. De lá, pegaram um carro e estariam a caminho de Timbó, para a casa da mãe. De acordo com o pai, ele e a mãe dividem a guarda da criança.

Informações - Repórter André Krüger