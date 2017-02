Um princípio de incêndio movimentou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia no fim da tarde desta terça-feira, dia sete. O sinistro foi no imóvel vizinho e no mesmo terreno da casa que ficou completamente destruída por um incêndio, ocorrido na tarde desta terça-feira, no Santa Cruz. Apenas danos materiais de pequena monta foram registrados no forro do imóvel, mas que foi controlado pelos próprios moradores.

Esse imóvel havia sido atingido parcialmente pelo fogo da outra casa, no incêndio desta tarde, sendo necessária também a intervenção por parte dos bombeiros que atenderam a ocorrência. Ninguém ficou ferido nesta ocorrência.

(Com informações do repórter André Krüger)