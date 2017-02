Eles não concordam com parte do projeto de revitalização e cobram mudanças. Uma audiência pública foi sugerida

O que era para ser uma das principais obras de mobilidade urbana de Concórdia acabou se transformando em problema para moradores, empresários, usuários e Prefeitura de Concórdia. Na Sessão de terça-feira, dia 07, a revitalização da rua Tancredo Neves foi o principal assunto na Câmara de Vereadores, com a presença de diversos moradores e empresários que se utilizam da via. O assunto ainda terá mais repercussão porque o vereador do PR, Claiton Casagrande, sugeriu a realização de uma audiência pública para que todos os pontos que estão sendo questionados sejam esclarecidos.

A sugestão partiu depois que os vereadores ouviram as considerações da advogada e representante dos moradores, Norah Pezzin. Ela pontuou as diversas dificuldades que os moradores vêm enfrentando desde que o estacionamento foi totalmente retirado para implantação da terceira pista e de uma ciclofaixa.

Conforme ela, o assunto já foi discutido com o Executivo que tem sido atencioso com as demandas dos moradores, mas existe a necessidade real da busca de uma solução. Ela pontuou os problemas para as conversões, dos pontos de ônibus e de carga e descarga, por exemplo. Ressaltou que da maneira como o projeto saiu do papel não tem agradado nem ciclistas e nem moradores.

Com informações: Divaléia Casagrande / Ascom Câmara de Concórdia