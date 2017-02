Um desentendimento de trânsito resultou em briga de facão em Concórdia. O fato foi registrado na Atílio Fontana por volta das 12h15 da terça-feira, dia sete. O fato envolveu dois homens que estavam trafegando no mesmo sentido e foi no trecho onde havia obras na pista e uma das faixas estava bloqueada com cones. Eles pararam os veículos e iniciou uma série de ameaças e xingamentos, até que o indívíduo de iniciais P.C.B, de 26 anos, desferiu golpes de facão em J.S.A, de 32 anos, sendo esse ficou ferido levemente. A Polícia Militar foi acionada, conversou com ambos que afirmaram versões diferentes, porém foi confeccionado apenas um Termo Circunstanciado em desfavor dos mesmos, que foram liberados.