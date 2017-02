Após tentativa de abordagem em Peritiba, motorista seguiu até a 153, sendo parado no trevo.

Um motorista foi detido por dirigir embriagado em Concórdia. O fato foi registrado na noite da terça-feira, dia sete, por volta das 21h, no trevo de acesso da BR 153 com a SC 390. Conforme relatos da Polícia Militar, o caso começou na cidade de Peritiba. Na ocasião, a PM recebeu a informação de que um homem estaria dirigindo sob efeito de álcool. Foi tentada uma abordagem na rua Getúlio Vargas, neste município, porém ele não obedeceu a ordem de parada e seguiu rumo a Concórdia, sendo parado somente no trevo da BR 153

Conforme a PM, foi feito o teste do etilômetro que confirmou a embriaguez. Em face da situação, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.