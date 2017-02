O Comando da Polícia Militar de Concórdia apresentou os dados de ocorrências atendidas no bairro das Nações nos últimos meses. As informações foram repassadas durante a reunião do Conselho Comunitário de Segurança, que está ativo nesta comunidade, na última semana. Conforme o levntamento, no ano de 2016 as ocorrências registradas foram relação a perturbação do sossêgo alheio, com 22 ocorrências; averiguação de pessoas em atitude suspeita, com 16 abordagens; e ocorrências envolvendo atrito verbal, com 13 casos atendidos. Ao todo, foram 135 ocorrências registradas no bairro das Nações em 2016. Ainda conforme o banco de dados da PM, as ruas com mais ocorrências foram Prefeito Segundo Dalla Costa, Bolívia e Alemanha. Somente no mês de janeiro, um total de 14 ocorrências foram registradas nesse ano de 2017.

A reunião no Conseg do Nações também objetivou discutir a implantação da Rede de Vizinhos, que visa criar um meio de comunicação através de aplicativo de celular entre moradores e Polícia Militar, para averiguação de casos suspeitos ou para melhorar o tempo resposta para casos de furtos ou arrombamentos. Também servirá para a comunidade se ajudar no sentido de vigiar o patrimônio do vizinho, quando necessário. Uma próxima reunião será realizada nos próximos dias.