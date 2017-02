Além da comunidade local e regional, a Polícia Militar de Concordia esteve reunido com a direção da Associação Comercial e Industrial de Concórdia, Acic. O objetivo foi colocar a corporação à disposição dos empresários e estreitar a relação com esse segmento e se colocar à disposição para outros projetos.

Do encontro, participaram o comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia, tenente-coronel Sergio Vargas; a presidente da Associação Comercial e Industrial de Concórdia, Maria Luisa Lasarin; do vice-presidente, Márcio Zanatta; do diretor administrativo e financeiro da entidade, Volnei Magedans, e da gestora-executiva, Maria de Lourdes Dal Piaz.