Um motorista ficou levemente ferido em um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, dia oito. O fato foi registrado na BR 153, no KM 48 e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani. O fato envolveu um veículo Ford Cargo, placas MAL 4103, de Ponte Serrada, conduzido pelo senhor de iniciais C.A, de 31 anos, que não sofreu ferimentos. No outro veículo, um GM Vectra, placas CEE 5888, de Vargem Bonita, conduzido por L.A.M.S, de 45 anos, foi atendido pela guarnição e relatou estar sentindo fortes dores nas costas. Com o impacto, o Vectra foi arremessado contra o guard-rail, que fica às margens da rodovia.

(Com informações do repórter André Krüger).